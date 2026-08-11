11 августа, 14:42Происшествия
Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован
Фото: Москва 24
Пожарным удалось локализовать возгорание в жилом многоквартирном доме в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
ЧП произошло на улице Малой Переяславской 11 августа. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.
На место происшествия работают пожарные. Специалисты спасли 6 человек, в том числе 3 детей. Сведений о пострадавших не поступало.
В настоящее время из-за пожара и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от улицы Малой Переяславской до Большой Переяславской.
До этого пожар произошел в квартире дома на Криворожской улице столицы. Спасатели вывели из огня 11 человек, включая ребенка. Один мужчина погиб.
Шесть человек спасли при пожаре в Мещанском районе Москвы