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11 августа, 14:42

Происшествия

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

Фото: Москва 24

Пожарным удалось локализовать возгорание в жилом многоквартирном доме в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

ЧП произошло на улице Малой Переяславской 11 августа. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.

На место происшествия работают пожарные. Специалисты спасли 6 человек, в том числе 3 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время из-за пожара и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от улицы Малой Переяславской до Большой Переяславской.

До этого пожар произошел в квартире дома на Криворожской улице столицы. Спасатели вывели из огня 11 человек, включая ребенка. Один мужчина погиб.

Шесть человек спасли при пожаре в Мещанском районе Москвы

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