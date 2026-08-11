Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

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Пожарным удалось локализовать возгорание в жилом многоквартирном доме в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

ЧП произошло на улице Малой Переяславской 11 августа. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.

На место происшествия работают пожарные. Специалисты спасли 6 человек, в том числе 3 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время из-за пожара и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от улицы Малой Переяславской до Большой Переяславской.

До этого пожар произошел в квартире дома на Криворожской улице столицы. Спасатели вывели из огня 11 человек, включая ребенка. Один мужчина погиб.