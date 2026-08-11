В Бурятии мужчина украл накопления племянника и потратил их за три дня

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В Бурятии 42-летний мужчина украл у родственников деньги и потратил их на развлечения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, 26-летняя женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу накоплений. Вместе с сожителем она откладывала деньги на отпуск – 130 тысяч рублей лежали под ковриком для собаки на втором этаже дома.

Вернувшись из магазина, пара заметила, что часть суммы исчезла. Выяснилось, что к краже причастен дядя сожителя потерпевшей, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина переехал в город из Муйского района, но работу так и не нашел.

Зная, что родственники копят деньги, он дождался, когда они уйдут, обыскал дом, нашел тайник и забрал 81 тысячу рублей. За три дня он потратил все средства на сауны, гостиницы и развлечения. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Ставропольском крае мать во время застолья в гостях у подруги попросила своих детей найти в доме деньги и украсть их. Дети поддались уговорам матери, которая пообещала купить им игрушки и сладости. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело.