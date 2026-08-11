Самка зубра переехала в зоосад Великого Устюга из Ростова-на-Дону

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Самка зубра Мауна, которая родилась в прошлом году в зоопарке Ростова-на-Дону, переехала в зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Теперь она обитает в большом вольере площадью 2 гектара, окруженном сосновым бором. Там Мауна гуляет и общается с зубрами Базальтом и Майей, которые живут в зоосаде с 2024 года.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, самка хорошо адаптируется к окружающим условиям. Животное проявляет активность и любопытство.

Переезд организован в рамках программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) "Формирование и сохранение популяции зубров". Ее цель – создание самовоспроизводящейся и генетически стабильной популяции этого редкого животного в зоопарках и питомниках страны.

Ранее москвичи проголосовали за лучшее имя для бобра из зоосада в Великом Устюге. Животное назвали Иннокентий, что в переводе с латинского означает "невинный" или "безобидный". Среди предложенных вариантов также были Георгий и Мстислав.

