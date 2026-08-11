Гулявших по Москве лосей вернули в дикую природу

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Двух лосей, вышедших к людям на северо-западе Москвы, выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Инцидент произошел вечером 10 августа. Лосиха с лосенком дошли до Строгина, однако благодаря слаженной работе всех служб животных удалось безопасно изъять и вернуть в ТиНАО, рассказала замруководителя департамента Наталья Чухраева. Транспортировку провели с минимальным стрессом для каждой особи.

В департаменте напомнили, что животные могут выходить к людям из любопытства, а летом – из-за жары. При встрече с лосем горожанам советуют не шуметь, не приближаться и не кормить животное. Лучше без резких движений отойти.

Ранее путешественники встретили плывущего лося в национальном парке "Лосиный остров" – животное спокойно проплыло мимо людей. Его также можно было увидеть с берега на Лосиной биостанции.

Лоси способны разгоняться до 10 километров в час в воде, нырять на глубину до 6 метров и задерживать дыхание почти на минуту.