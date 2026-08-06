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06 августа, 12:16

Общество

Плывущий лось встретился туристам на байдарках в "Лосином острове"

Видео: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

В национальном парке "Лосиный остров" группа путешественников на байдарках встретила плывущего лося, сообщили в пресс-службе парка.

Видео встречи снял инструктор парка. Животное спокойно проплыло мимо туристов. Кроме того, его можно было наблюдать с берега на Лосиной биостанции.

В парке отметили, что лоси хорошо плавают: они способны разгоняться до 10 километров в час, нырять на глубину до 6 метров и задерживать дыхание почти на минуту.

Летом эти животные часто спасаются в воде от жары и насекомых, поэтому встретить их на воде можно довольно часто.

Ранее в нацпарке заметили большого подорлика. Это хищная птица из Красной книги России. Размах ее крыльев может составлять 180 сантиметров, а вес взрослой особи – до 3,2 килограмма. Данный вид выбирает для жизни смешанные леса рядом с водоемами, а на территории "Лосиного острова" птице понравился Верхнеяузский водно-болотный комплекс.

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