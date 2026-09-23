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23 сентября, 12:33

В мире

Брат принцессы Дианы извинился за клевету в мемуарах

Фото: AP Photo/Business Wire

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер принес публичные извинения британскому журналисту Пирсу Моргану за порочащие репутацию неточности в мемуарах о ней, сообщает RT со ссылкой на Тhe Guardian.

Извинения потребовались после неверного утверждения графа Спенсера о Моргане в его книге о Диане. Согласно мемуарам, бывший редактор таблоида стоял за публикацией непристойных фотографий покойной принцессы в середине 1990-х годов.

Сам Морган до этого собирался подать на брата принцессы Дианы в суд. По его словам, книга содержит сфабрикованные неточности.

Ранее стало известно, что принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери – принцессе Диане. Проект задуман как жест почтения памяти, в 2027 году исполнится 30 лет со дня ее гибели. Даты съемок и формат фильма пока официально не утверждены.

Граф Спенсер отказался участвовать в проекте в качестве комментатора и решил рассказать о сестре в собственной книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра".

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