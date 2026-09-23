Драгоценности на 8 млн руб нашли в обуви и подушке пассажирки в Шереметьево

Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники в Шереметьево обнаружили у 48-летней россиянки, прилетевшей из Гонконга, незадекларированные ювелирные изделия и самоцветы общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Украшения выявили с помощью рентген-машины при выборочном контроле в "зеленом" коридоре. В шейной подушке пассажирки находились 5 колец, 3 пары серег, браслет и 6 фирменных сертификатов. При личном досмотре в кармане женщины было найдено ожерелье, а из обуви она сама вынула пакет с 24 драгоценными камнями.

Пассажирка заявила, что лишь 3 изделия являются новыми, а остальные она якобы носит давно. Согласно экспертизе, украшения сделаны из золота 750-й пробы, вставки – из бриллиантов, изумрудов, корундов, гранатов, оникса и берилла. В пакете с застежкой находились неограненные бриллианты, турмалины, кунциты и шпинели.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ей грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее пассажир из Китая попытался провезти в Россию 965 серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей. Его остановили таможенники Шереметьево. При этом сам мужчина заявлял, что везет изделия для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.