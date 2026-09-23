Турецкий футболист Календер умер в возрасте 25 лет

Фото: tff.org

Турецкий защитник Толга Календер умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщила Турецкая футбольная федерация (TFF) на странице в соцсети X.

Причины смерти не называются. Похороны спортсмена состоятся 23 сентября. По информации портала Aykiri, Календер скончался в больнице, где проходил лечение из-за проблем со здоровьем.

Календер представлял клуб "Бандырмаспор" из первой лиги чемпионата Турции. Ранее он играл в высшем дивизионе страны, выступая за команду "Адана Демирспор".

Также защитник играл в составе "Байрампаши" и "Диярбакырспора", а на молодежном уровне выступал в системе клуба "Истанбул Башакшехир". За все время своей карьеры Календер принял участие в 131 матче. На его счету 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

