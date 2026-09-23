Стоимость однократной визы в Египет вырастет с 1 января

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Стоимость однократной въездной визы в Египет с 1 января 2027 года увеличится с 30 до 33 долларов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств.

Повышение затронет как обычную визу по прилете, так и цифровую, оформляемую в Каире. В АТОР пояснили, что данное решение связано с увеличением визового сбора правительством Египта.

Также в циркуляре регулятора указано, что к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Однако, как отметили в АТОР, документ не уточняет, распространяется ли этот платеж на все способы оформления визы.

Сейчас в аэропорту Каира при оформлении цифровой визы, которая включает QR-код, дополнительно взимается 6 долларов. Таким образом, общая стоимость визы составляет 36 долларов. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визы, стоимость составляет 30 долларов без дополнительных сборов.

Граждане России, не имеющие карты иностранного банка, могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Для самостоятельной оплаты через интернет, мобильное приложение или киоск самообслуживания требуется карта Visa или Mastercard, выпущенная за пределами России.

Туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный "синайский штамп", если не планируют покидать Южный Синай. Но для экскурсии в Каир или поездки в Хургаду понадобится обычная египетская виза, как при въезде в международные аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна.

Ранее в Китае ввели новые ограничения для въезда и выезда из страны. Теперь, согласно указу, власти будут публиковать предупреждения о рисках при поездках в отдельные страны и регионы.

При их подготовке будут учитывать вооруженные конфликты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и вспышки инфекционных заболеваний. Отмечалось, что эти рекомендации должны учитывать китайские граждане и государственные ведомства при оформлении документов для выезда.

