В Сербии назвали абсурдом сообщения об отмене безвизового режима с Россией

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Сербия не планирует отказываться от безвизового режима с Россией, а подобные сообщения являются абсурдом. Об этом заявил директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства Сербии Арно Гуйон на полях Международного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

Гуйон напомнил, пару недель назад МИД Сербии опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что эта информация неактуальна.

Представитель сербского правительства пояснил, что визовый режим не введут, потому что Россия и Сербия – "исторические друзья". По его словам, страны поддерживают отношения и хотят сохранить их. Гуйон назвал это важным.

При этом министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович ранее заявлял, что власти страны хотят полностью привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Закончить эту работу Сербия намеревается к 2027 году.

Позже в АТОР разъяснили, что эти действия не означают отмены безвизового въезда для граждан России. Кроме того, подобный шаг в Сербии, не имеющей морского побережья, снизит спрос на это направление. Старович, в свою очередь, подтвердил, что страна не рассматривает обязательную выдачу виз россиянам.

