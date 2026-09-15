Китай ввел новые ограничения для въезда и выезда из страны

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В Китае 15 сентября вступили в силу обновленные правила пересечения границы. Новые нормы предусматривают дополнительные ограничения как для граждан страны, так и для иностранцев, сообщает ТАСС.

Согласно указу Госсовета КНР, власти будут публиковать предупреждения о рисках при поездках в отдельные страны и регионы. При их подготовке будут учитывать вооруженные конфликты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и вспышки инфекционных заболеваний. Эти рекомендации должны принимать во внимание китайские граждане и государственные ведомства при оформлении документов для выезда.

Миграционные органы при необходимости смогут запрашивать у китайцев и иностранцев дополнительные сведения о целях поездки. Если заявитель предоставит недостоверную информацию, ему могут отказать в выезде.

Для граждан Китая предусмотрены и другие ограничения. Если человек совершил правонарушение за границей, ему могут запретить выезд из страны на срок от шести месяцев до трех лет. Аналогичная мера возможна в случае нарушения экспортного контроля в отношении товаров и технологий или создания угрозы национальной технологической безопасности.

Иностранцам, которые использовали ложные сведения или поддельные документы при оформлении визы либо пересечении китайской границы, могут запретить въезд в КНР на срок от одного года до пяти лет.

Кроме того, за незаконное посредничество при оформлении въездных и выездных документов, изготовление фиктивных приглашений для иностранцев и организацию такой деятельности без лицензии предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч юаней (примерно от 740 до 7 500 долларов). Иностранным компаниям оказывать подобные услуги запрещено.

В Госсовете КНР заявили, что обновленные правила направлены на защиту законных прав и интересов людей, пересекающих границу, а также обеспечение национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны.

Ранее в аэропорту Казани туристку не выпустили в Китай из-за несоответствия фотографии в пятилетнем загранпаспорте ее внешности. Девушка рассказала, что на снимке, сделанном на фронтальную камеру, лицо оказалось отзеркалено – родинки с правой стороны отобразились слева.

По ее словам, документ изъяли на пункте пограничного контроля, где она провела около получаса. При этом последние четыре года туристка неоднократно выезжала за границу, в том числе в Китай, и проблем с паспортом не возникало. В июле были приняты новые требования к фотографиям – зеркальное отражение считается искажением. Для 10-летнего биометрического загранпаспорта такая ошибка исключена, поскольку фотографию делают сотрудники МВД или МФЦ.