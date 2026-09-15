Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 14:53

В мире

Китай ввел новые ограничения для въезда и выезда из страны

Фото: depositphotos/jackmalipan​

В Китае 15 сентября вступили в силу обновленные правила пересечения границы. Новые нормы предусматривают дополнительные ограничения как для граждан страны, так и для иностранцев, сообщает ТАСС.

Согласно указу Госсовета КНР, власти будут публиковать предупреждения о рисках при поездках в отдельные страны и регионы. При их подготовке будут учитывать вооруженные конфликты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и вспышки инфекционных заболеваний. Эти рекомендации должны принимать во внимание китайские граждане и государственные ведомства при оформлении документов для выезда.

Миграционные органы при необходимости смогут запрашивать у китайцев и иностранцев дополнительные сведения о целях поездки. Если заявитель предоставит недостоверную информацию, ему могут отказать в выезде.

Для граждан Китая предусмотрены и другие ограничения. Если человек совершил правонарушение за границей, ему могут запретить выезд из страны на срок от шести месяцев до трех лет. Аналогичная мера возможна в случае нарушения экспортного контроля в отношении товаров и технологий или создания угрозы национальной технологической безопасности.

Иностранцам, которые использовали ложные сведения или поддельные документы при оформлении визы либо пересечении китайской границы, могут запретить въезд в КНР на срок от одного года до пяти лет.

Кроме того, за незаконное посредничество при оформлении въездных и выездных документов, изготовление фиктивных приглашений для иностранцев и организацию такой деятельности без лицензии предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч юаней (примерно от 740 до 7 500 долларов). Иностранным компаниям оказывать подобные услуги запрещено.

В Госсовете КНР заявили, что обновленные правила направлены на защиту законных прав и интересов людей, пересекающих границу, а также обеспечение национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны.

Ранее в аэропорту Казани туристку не выпустили в Китай из-за несоответствия фотографии в пятилетнем загранпаспорте ее внешности. Девушка рассказала, что на снимке, сделанном на фронтальную камеру, лицо оказалось отзеркалено – родинки с правой стороны отобразились слева.

По ее словам, документ изъяли на пункте пограничного контроля, где она провела около получаса. При этом последние четыре года туристка неоднократно выезжала за границу, в том числе в Китай, и проблем с паспортом не возникало. В июле были приняты новые требования к фотографиям – зеркальное отражение считается искажением. Для 10-летнего биометрического загранпаспорта такая ошибка исключена, поскольку фотографию делают сотрудники МВД или МФЦ.

Читайте также


за рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика