ДТП с мотоциклом и двумя авто произошло в Лефортовском тоннеле

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В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

На месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 4 километра. Транспорт движется по одному ряду из трех. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее два грузовика попали в ДТП на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Авария произошла в районе съезда 91. Информация о пострадавших не поступала.