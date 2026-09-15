15 сентября, 15:50Происшествия
ДТП с мотоциклом и двумя авто произошло в Лефортовском тоннеле
Фото: depositphotos/svedoliver
В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
На месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено на 4 километра. Транспорт движется по одному ряду из трех. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании поездки.
Ранее два грузовика попали в ДТП на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Авария произошла в районе съезда 91. Информация о пострадавших не поступала.
В Подмосковье лось выбежал на трассу и устроил ДТП