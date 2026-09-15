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15 сентября, 16:04

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AP: ВВС Японии потеряли разведывательный дрон

ВВС Японии потеряли разведывательный дрон – СМИ

Фото: AP/U.S. Air Force

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежавший Военно-воздушным силам (ВВС) самообороны Японии, пропал во время полета у северо-западного побережья страны. Об этом пишет Associated Press (AP).

Связь с аппаратом прервалась 15 сентября. Беспилотник перестал отображаться на радарах примерно в 50 километрах от побережья префектуры Тоттори на острове Хонсю. Он был одним из трех Global Hawk, состоящих на вооружении японских ВВС. Какое задание выполнял дрон, не сообщается.

Все БПЛА данной модели базируются на авиабазе Мисава в префектуре Аомори. Global Hawk способен подниматься примерно на 18,3 километра и держаться в воздухе до 36 часов без перерыва. В частности, с помощью таких беспилотников Япония наблюдает за территорией КНДР и Китая, указали журналисты.

Ранее Сухопутные силы самообороны Японии впервые разместили противокорабельные ракетные комплексы "Тип-12" на острове Минамиторисима, который относится к государству, но расположен в Тихом океане. На остров были доставлены пусковые установки и БПЛА Scan Eagle II. Полноценные учения с практическими стрельбами пройдут в 2028 году.

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