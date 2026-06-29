Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове Минамиторисима

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Сухопутные силы самообороны Японии впервые разместили противокорабельные ракетные комплексы "Тип-12" на острове Минамиторисима, который относится к государству, но расположен в Тихом океане. Об этом сообщило командование сил самообороны страны.

На остров уже доставлены пусковые установки и БПЛА Scan Eagle II. Их задачей станет целеуказание.

При этом отмечается, что ракетный боекомплект к месту дислокации еще не завезен. Ожидается, что полноценные учения с практическими стрельбами пройдут в 2028 году.

Ранее СМИ сообщили, что США и Япония договорились об ускорении совместной разработки и производства ракет AMRAAM класса "воздух – воздух" и SM 3 Block IIA.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и главы Пентагона Пита Хегсета.