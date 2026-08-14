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14 августа, 16:26

Культура

"Мосбилет" приглашает в Музей Москвы на лекции о столичном авангарде

Фото: музейное объединение "Музей Москвы"

Музей Москвы открывает образовательный цикл лекций "Московский авангард", на которых слушатели смогут узнать о ключевых явлениях художественной жизни 1910–1920-х годов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Цикл стартует 8 сентября лекцией "Московский авангард: искусство нового времени". На ней расскажут, как формировался московский авангард, какие идеи объединяли его представителей и почему столица стала площадкой для самых смелых художественных экспериментов первой трети XX века.

22 сентября пройдет кураторская экскурсия по выставке "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката". Гости узнают, как создавалась экспозиция и по каким принципам отбирались произведения. Особое внимание уделят плакатам 1910–1920-х годов.

8 октября состоится лекция "Факт и вымысел в художественной теории Осипа Брика". Слушателям объяснят, как создавалась убедительность изображения в фотографии и кино, почему в начале XX века выросла художественная ценность репортажной фотографии и снизилась у постановочной.

22 октября пройдет лекция "Первые шаги советской власти в архитектуре", посвященная преобразованию городской среды после 1917 года и формированию нового образа советского города.

5 ноября цикл завершится лекцией "Как звучало будущее: московский музыкальный авангард". Она познакомит с творчеством композиторов-авангардистов Николая Рославца, Арсения Авраамов и многих других. Участники узнают, как революция 1917 года изменила художественную жизнь страны и почему большинство экспериментальных проектов закрылось к концу 1920-х годов.

Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет" как на каждую лекцию, так и на весь цикл.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 сентября в театре "Практика" в Большом Козихинском переулке представят спектакль "Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно" по мотивам пьес драматурга и сценариста Ирины Васьковской. Режиссером постановки стала художественный руководитель театра Марина Брусникина, а роли исполнят Мария Василькова, Каролина Голимбиевская, Арсений Гусев и многие другие.

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