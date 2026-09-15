Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 18:20

Регионы

Жительница Санкт-Петербурга встретила на прогулке африканского хищника сервала

Фото: 123RF.com/sgbrown

Жительница Санкт-Петербурга Ольга во время прогулки с собакой встретила на улице африканского дикого кота сервала, сообщает телеканал "360".

По словам девушки, необычный пятнистый кот был размером чуть меньше немецкой овчарки. Зверь вел себя смело: не бросался, но шипел. Ольга вернулась домой и выяснила в интернете, что животное – африканский хищник сервал.

Затем она снова вышла на улицу, но уже без собаки. Девушка обошла квартиры в доме, рядом с которым расхаживал кот, однако хозяев не нашла. После этого она обратилась в экологическую службу города, сообщила адрес и отправила фото и видео.

Ольга добавила, что в комментариях к ее публикации написали, будто кошка нашлась и в порядке, но официального подтверждения этой информации у нее нет.

Ранее в Сочи медведь пытался попасть в коттедж, где во время тренировочного сбора жили российские биатлонисты группы Михаила Шашилова. На видео, которое опубликовала чемпионка России Инна Терещенко, видно, как животное подходит к приоткрытой двери и пытается зайти внутрь, однако уходит через несколько секунд.

Читайте также


животныерегионы

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика