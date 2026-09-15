Жительница Санкт-Петербурга встретила на прогулке африканского хищника сервала

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Жительница Санкт-Петербурга Ольга во время прогулки с собакой встретила на улице африканского дикого кота сервала, сообщает телеканал "360".

По словам девушки, необычный пятнистый кот был размером чуть меньше немецкой овчарки. Зверь вел себя смело: не бросался, но шипел. Ольга вернулась домой и выяснила в интернете, что животное – африканский хищник сервал.

Затем она снова вышла на улицу, но уже без собаки. Девушка обошла квартиры в доме, рядом с которым расхаживал кот, однако хозяев не нашла. После этого она обратилась в экологическую службу города, сообщила адрес и отправила фото и видео.

Ольга добавила, что в комментариях к ее публикации написали, будто кошка нашлась и в порядке, но официального подтверждения этой информации у нее нет.

Ранее в Сочи медведь пытался попасть в коттедж, где во время тренировочного сбора жили российские биатлонисты группы Михаила Шашилова. На видео, которое опубликовала чемпионка России Инна Терещенко, видно, как животное подходит к приоткрытой двери и пытается зайти внутрь, однако уходит через несколько секунд.