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15 сентября, 22:33

Происшествия

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с пешеходом

Фото: Москва 24

На Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Инцидент произошел у дома 24, сейчас здесь работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Из-за аварии движение в этом районе незначительно затруднено в обе стороны. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. В результате движение в районе аварии было затруднено на 4 километра.

До этого два грузовика попали в ДТП на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Авария произошла в районе съезда 91. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

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