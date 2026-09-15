В Белгородской области мужчина погиб из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства

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В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщили в оперштабе региона в мессенджере MAX.

"В селе Смородино вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте", – говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что информация о повреждениях уточняется.

Ранее в поселке Октябрьском Белгородского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения. В их числе 9-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.