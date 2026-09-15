Туман с видимостью 200-700 м ожидается ночью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ночью и утром в среду, 16 сентября, местами ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Об этом со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве призвали жителей быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

При необходимости рекомендуется обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Также ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что в ночь на среду, 16 сентября, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

По ее данным, похолодание затронет и центральные регионы страны. В частности, в Тверской, Костромской и Ярославской областях столбики термометров могут упасть до минус 1 градуса.