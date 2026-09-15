Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ночь на 16 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на среду, 16 сентября, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, похолодание затронет и центральные регионы страны. В частности, в Тверской, Костромской и Ярославской областях столбики термометров могут упасть до минус 1 градуса.

Между тем в Москве ночь на среду может стать одной из самых холодных с начала мая. Ожидается, что столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, а местами – до плюс 2 градусов. При этом по области температура составит от 5 до 10 градусов.

Однако в дневное время воздух в столице прогреется до 17–19 градусов, по области – до 15–20 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.