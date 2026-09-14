Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая осень наступит в столице на следующей неделе. В городе прогнозируются затяжные дожди и температура воздуха до 16 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, уже в предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, погода начнет меняться под влиянием североатлантических циклонов, а на следующей неделе окончательно испортится.

Метеоролог добавил, что на следующей неделе в Москве столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов. Кроме того, в регионе ожидаются продолжительные дожди.

Ранее москвичей предупредили, что в первой половине наступившей недели температура воздуха может упасть до околонулевых значений. В ближайшие две-три ночи в регионе возможны заморозки.

При этом из-за тумана в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 15 сентября до 08:00 15 сентября.

