MAX адаптируют под iPhone Duo, несмотря на удаление из App Store

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MAX будет адаптирован под новый складной iPhone Duo, несмотря на удаление приложения из App Store. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.

Уточняется, что зайти в приложение на устройствах iOS можно будет при помощи веб-версии, которая адаптируется под разные размеры экранов, в том числе под формат экранов складных смартфонов.

Ранее в Госдуме заявляли, что россиянам следует воздержаться от покупки новых iPhone 18 Pro, iPhone Pro Max и складного iPhone Duo, так как Apple может в любой момент заблокировать их.

Западные сервисы, особенно американские, постоянно создают проблемы для российских граждан и под предлогом различных обвинений вводят новые санкции, указывали парламентарии. Гражданам советовали переходить на "более универсальные средства".

