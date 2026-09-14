Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам. Об этом сообщается в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Предостережения получили Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта и Универсальный университет.

Ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Рособрнадзор выдал предостережения девяти вузам. В их числе – ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет", РДОО ВО "Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня" и ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма".