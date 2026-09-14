Девять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Симферополе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять человек, включая водителя, обратились за медицинской помощью после того, как автобус въехал в здание торгового центра в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

При этом у восьми пациентов диагностированы травмы легкой степени тяжести, им оказана помощь амбулаторно. Состояние водителя уточняется.

Автобус маршрута № 94 столкнулся с несколькими автомобилями и въехал во входную группу торгового центра на пересечении улиц Желябова и Маяковского. По предварительным данным, причиной могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Всего в салоне автобуса в момент аварии находились 16 пассажиров. Прокуратура контролирует проверку, организованную по факту случившегося. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ЧП.

