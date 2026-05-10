Агентство "Москва": иномарка врезалась в ресторан на Университетском проспекте

Иномарка врезалась в ресторан на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Со слов инсайдера, водитель Nissan потерял управление и въехал во входную группу заведения общественного питания, расположенного в доме 19 по Университетскому проспекту.

В результате обошлось без пострадавших, однако фасад здания и машина получили повреждения.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним автомобилем – во встречном.

В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.