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14 сентября, 17:27

Политика

Российский боксер Мехонцев попал в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Чемпион Олимпиады 2012 года и заслуженный мастер спорта России Егор Мехонцев оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Поводом для этого стало участие Мехонцева в открытии II Спартакиады народов России 2026 года. На церемонии были представлены флаги регионов – участников соревнований, включая ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области.

Авторы базы обвинили Мехонцева в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее в базу "Миротворца" попал российский комедийный актер Сергей Писаренко. Поводом стал переезд артиста с Украины в Россию. Кроме того, в базе данных экстремистского сайта оказалась участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских. Ее называют "провокатором" и обвиняют в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине".

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