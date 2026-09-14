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14 сентября, 15:05

Город

На территории школы в Капотне высадили сад "Юность"

Фото: Сергей Шинов

Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода высадили более 650 растений на территории обновленного корпуса "Боровицкий" школы в Капотне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Цветы и кустарники сформировали ландшафтную композицию – сад "Юность". Ранее он был представлен в рамках IX Фестиваля исторических садов в музее-заповеднике "Царицыно". Мероприятие реализовано по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко отметила, что Капотня во многом становится примером лучших городских решений и удачных социальных инициатив.

"Это уютный и зеленый уголок столицы, где есть все для жизни: благоустроенные дворы и зоны отдыха, современные детские сады, школы и рабочие места. Сад органично завершил преображение учебного корпуса местной школы", – сказала Святенко.

С 21 по 30 августа тысячи москвичей познакомились с садовыми проектами фестиваля, посвященными жизни города, судьбам его жителей и природе. Генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина отметила, что символично: в год, когда тема фестиваля – "Город – сад", один из представленных ландшафтных проектов выходит за пределы музея и становится частью городской жизни.

По замыслу создателей, сад символизирует метафорический путь взросления человека и выбора им карьеры. Для создания композиции волонтеры высадили декоративные растения, включая калину, рябину и смородину.

Заместитель генерального директора МНПЗ по персоналу Анастасия Фишер подчеркнула, что школьные годы – это время выбора, а сад "Юность"дает возможность порассуждать о будущем и своем призвании.

Ранее сообщалось, что в Екатерининском парке в центре Москвы после благоустройства появятся футбольное поле с подогревом и живописный сад. Специалисты уже укрепили берега водоема и восстановили историческую дорожку вдоль пруда в одном из старейших приусадебных парков столицы. Приводится в порядок павильон-ротонда и зона отдыха, завершается ремонт парадной лестницы.

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