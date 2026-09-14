Сквер в Ижорском проезде обновили для отдыха и занятий спортом

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Сквер в Ижорском проезде Дмитровского района Москвы обновили, создав новые зоны для отдыха и занятий спортом. На территории также обустроили удобные маршруты к основным точкам притяжения, сообщили в комплексе городского хозяйства.

В сквере привели в порядок тротуары и пешеходные дорожки, установили скамейки и парковые качели. Для детей разных возрастов оборудовали игровые зоны, а отдельным элементом благоустройства стала площадка в тематике "Наукоград".

Спортивные площадки модернизировали, в том числе установили столы для настольного тенниса. Также на территории смонтировали современные фонари с энергоэффективными светильниками.

"Этот сквер находится в Дмитровском районе и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что рядом расположены жилые дома, детская поликлиника и школа, поэтому обновленная инфраструктура должна сделать пространство удобнее для жителей.

Ранее сообщалось, что в Большом Афанасьевском переулке, доме 27, строениях 2, 3, 4, подходит к концу реставрация дома скульптора Николая Андреева. Специалисты уже отремонтировали фасад и кровлю и заканчивают приводить в порядок интерьеры.

