ЦБ может увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центробанк РФ намерен повысить максимальную сумму перевода между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Такие планы размещены в проекте "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".

Кроме того, согласно документу, регулятор продолжит активно продвигать и масштабировать сервисы B2B СБП, а также развивать новые сценарии их использования – B2B Push и В2В-возврат.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода.

Теперь ведомство может запрашивать у НСПК информацию на безвозмездной основе через личный кабинет или иным способом. При этом для НСПК был введен запрет на разглашение факта передачи данных.

