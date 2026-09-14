14 сентября, 14:45Экономика
ЦБ может увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Центробанк РФ намерен повысить максимальную сумму перевода между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Такие планы размещены в проекте "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".
Кроме того, согласно документу, регулятор продолжит активно продвигать и масштабировать сервисы B2B СБП, а также развивать новые сценарии их использования – B2B Push и В2В-возврат.
Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода.
Теперь ведомство может запрашивать у НСПК информацию на безвозмездной основе через личный кабинет или иным способом. При этом для НСПК был введен запрет на разглашение факта передачи данных.