Правила внесения наличных в банкоматах изменятся в РФ с 1 октября

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом – через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя коммерческого директора финтех-компании Paygine Алину Мороз.

Пределы для таких операций будут установлены на трех уровнях: 25, 50 и 200 тысяч рублей. Поскольку услуга является добровольной, в первые месяцы возможен отказ, если один из банков еще не присоединился к системе.

Эта операция не считается переводом между собственными счетами, поэтому на нее не распространяются бесплатные лимиты Системы быстрых платежей. Комиссию могут взимать оба банка. Контроль за лимитами осуществляет операционный и платежный клиринговый центр СБП.

Банкомат отправляет запрос в СБП, которая проверяет, соответствует ли сумма установленному лимиту клиента. Только после этого операция передается в банк, где открыт счет клиента. Если сумма превышает лимит, операция приостанавливается до внесения наличных, что исключает возможность принять деньги и не зачислить их из-за ограничений.

Мороз подчеркнула, что лимит устанавливается на человека в целом, а не на каждый банк отдельно. Это предотвращает обход ограничений через несколько банкоматов. Если внесенная сумма не превышает оставшийся лимит, можно внести и меньшую сумму, поскольку ограничение касается только операции, а не блокирует пользователя.

Например, после внесения 40 тысяч рублей еще 10 тысяч пройдут, а 25 тысяч уже могут не пройти. Восстановление лимита будет зависеть от методики банка: это могут быть скользящие 24 часа или календарные сутки. Единой публичной методики пока нет.

Ограничение связано с тем, что внесение наличных через чужой банкомат – точка входа денег в систему извне. При обычном переводе оба банка знают клиентов, их профиль и историю операций. При внесении наличных в чужом банкомате человек для банка-владельца – посторонний клиент, поэтому требования жестче.

На обычные платежи, переводы и выплаты ограничение не распространяется – там нет ввода наличных, а деньги уже находятся в безналичном обороте. Смысл лимитов – ограничить потенциальный ввод серых наличных, объяснила Мороз.

При отказе эксперт советует сначала проверить, подключен ли сервис – в первый месяц это может быть одной из основных причин. Проверить можно в приложении банка или на сайте банка-владельца банкомата. Затем нужно сопоставить сумму с доступным лимитом и убедиться, что пополняется свой счет. Отказ должен прийти до приема купюр, подчеркнула Мороз. Если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, нужно сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы.

Между тем Центробанк России продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций. Ограничения касаются как граждан, так и юридических лиц. Для россиян, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, по-прежнему действует лимит на снятие наличных.