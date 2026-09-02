В РФ не планируют вводить лимит на внесение наличных в банкоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет, таких планов нет", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественный деятель Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством.

До этого СМИ сообщали, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Эксперты связали это с перебоями в работе интернета и ужесточением контроля за переводами.