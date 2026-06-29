Общественник Попов: нужно установить лимит в 100 тыс руб на выдачу наличных в банкоматах

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В России нужно установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. С соответствующей инициативой выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов.

По его словам, это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством.

"Чтобы получить сумму свыше этого порога (100 тысяч рублей. – Прим. ред.), человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка", – приводит слова Попова издание "Абзац".

Общественник подчеркнул, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента. В подобной ситуации они должны задать уточняющие вопросы, приостановить операцию и предложить клиенту связаться с представителем банка.

Ранее СМИ сообщили, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. В частности, дефицит ликвидности достиг 1,9 триллиона рублей к середине июня, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона. Эксперты связали это с перебоями в работе интернета и ужесточением контроля за переводами.