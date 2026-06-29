Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

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Еще два вражеских БПЛА, которые летели на Москву в понедельник, 29 июня, сбиты силами ПВО Минобороны. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Сначала в воздушное пространство столичного региона попытались пробиться два беспилотника. Их удалось перехватить. Затем была отражена атака еще двух дронов.

Пятый БПЛА сбили чуть позже. Таким образом, общее количество ликвидированных воздушных целей с утра 29-го числа достигло семи.