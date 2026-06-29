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29 июня, 15:08

Транспорт

Тематическую "Тройку" выпустили к 120-летию Пироговского университета

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы выпустил новую карту "Тройка" к 120-летию Пироговского университета.

"К юбилею одного из ведущих медицинских вузов страны выпустили тематическую карту "Тройка". <...> Здесь готовят врачей, исследователей и специалистов для системы здравоохранения", – говорится в сообщении департамента в MAX.

Отмечается, что в оформлении "Тройки" использовался образ здания университета.

Новую "Тройку" можно приобрести на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", в интернет-магазине метрополитена и на популярных маркетплейсах.

Ранее виртуальная карта "Тройка" стала доступна в городском мобильном приложении "Мой id". Она позволяет быстро отплачивать проезд. Для оплаты проезда нужно просто открыть приложение, нажать на виджет и отсканировать появившийся QR-код, поднеся его к считывателю на турникете.

Москвичи могут не только пополнять билет "Кошелек", но и записывать на "Тройку" большинство проездных билетов.

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