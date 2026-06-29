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29 июня, 15:11

Культура

Московские театральные коллективы и оркестры выступят в больницах города

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Детские и взрослые больницы Москвы станут площадками для выступлений ведущих творческих коллективов в рамках нового проекта, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столице последовательно пересматривают подход к медицинской инфраструктуре. Это не только архитектура больничных зданий и улучшение модели оказания медпомощи, но и атмосфера пребывания пациентов и медработников.

"В основе этого подхода лежит представление о том, что само пространство способно влиять на процесс выздоровления человека. В рамках развития философии исцеляющей среды мы совместно с департаментом культуры города Москвы запускаем новый проект", – отметила Ракова.

По ее словам, в столичных стационарах теперь будут выступать театральные коллективы и артисты, а ведущие музеи Москвы организуют познавательные выставки. Это, указала заммэра, поможет пациентам получить позитивные эмоции и мобилизовать душевые силы для борьбы с болезнью.

"А медицинские специалисты, в свою очередь, смогут переключиться, восстановиться и получить вдохновение для своей работы", – отметила Ракова.

Некоторые подобные выступления уже прошли в ряде крупных стационаров Москвы. 16 июня в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) "Коммунарка" выступал оркестр "Русская филармония". В тот же день Театр "Ленком Марка Захарова" дал концерт в городской клинической больнице (ГКБ) имени Давыдовского.

17 июня камерный состав Simple Music Ensemble выступил перед врачами и пациентами МКНЦ имени Логинова, театр "Модерн" дал концерт в Морозовской детской больнице, а коллектив театра "Геликон-Опера" – в ГКБ имени Юдина. 21 июня в больнице имени Юдина прошла концертная программа театрального центра "Вишневый сад", а в Морозовской детской больнице Московский театр кукол представил спектакль "Петрушка".

"Искусство помогает человеку находить внутренние силы, в том числе в непростые моменты, и мы стремимся сделать его доступным там, где оно особенно необходимо", – сказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Этим летом пациентов всех возрастов и сотрудников больниц ждут выступления участников фестиваля "Театральный бульвар" – коллективов "Хор солистов" ("Хор Турецкого"), "Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова", Театра оперетты, а также Театра сторителлинга.

В больницах Москвы пройдут интерактивные занятия и мастер-классы для детей, лекции и кинопоказы. Будут работать выставки и экспозиции, посвященные сказкам писателя Александра Пушкина, истории Москвы, освоению космоса, экспонатам музея-заповедника "Царицыно". Экспонаты разместят непосредственно в медицинских учреждениях, что позволит интегрировать культурное пространство в повседневную жизнь больниц.

С подробным расписанием мероприятий можно будет ознакомиться на странице проекта "Лето в Москве".

Ранее гостей и жителей столицы пригласили присоединиться к музыкальному фестивалю "Доброфест", который пройдет 4 и 5 июля в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве". Посетителей ожидает насыщенная программа, включающая концерты и кинопоказ. Всего ожидается выступление более 20 музыкальных групп.

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Сюжет: Лето в Москве
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