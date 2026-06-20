Аудитория юбилейного сезона Московского джазового фестиваля превысила 330 тысяч человек

Фото: пресс-служба Депкульта

Недавно завершившийся в Москве пятый Международный джазовый фестиваль, собравший более тысячи музыкантов из России и других стран, стал самым рекордным по числу посетителей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Общее количество зрителей превысило 330 тысяч человек, подчеркнула она, отметив, что таким образом юбилейный сезон подтвердил статус фестиваля как одного из самых крупных джазовых событий в мире. Там были представлены десятки российских коллективов, охватывающих регионы от Архангельской области до Приморского края.

Москвичи и гости столицы могли насладиться выступлениями как начинающих, так и признанных исполнителей, а также посетить творческие мастер-классы.

"Помимо концертов, в программу вошел деловой форум. В нем приняли участие 1,5 тысячи музыкантов и экспертов", – добавила Сергунина.

В этом году уличные площадки для проведения мероприятий включали ВДНХ, парк "Зарядье", Гоголевский бульвар и сцену проекта "Театральный бульвар" на Пушкинской набережной в Парке Горького. Для поклонников жанра из других городов, в свою очередь, организовали онлайн-трансляции. Они набрали три миллиона просмотров.

Всего перед публикой выступили 103 ансамбля, являющихся победителями Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.

Интерактивная часть фестиваля состояла из занятий по вокалу и танцам, к которым можно было присоединиться в мастерских "Театрального бульвара" на Чистопрудном бульваре.

Вместе с тем в рамках события был организован деловой форум об этом музыкальном направлении, в котором участвовали представители из 11 стран. Ключевым событием стала дискуссия о джазе как инструменте культурной дипломатии и международного сотрудничества.

В качестве основателя и художественного руководителя фестиваля выступил народный артист России Игорь Бутман. Само мероприятие проводилось при поддержке правительства столицы в рамках "Лета в Москве".

Еще одним фестивалем, организованным в этом проекте, станет "Традиция". Он состоится 20 и 21 июня на центральной площади кинопарка "Москино".

На сцене выступят как признанные звезды, так и молодые таланты. В их числе группа "Любэ", Пелагея и коллектив "Ай Йола". Также зрители смогут насладиться выступлениями Мирави, групп "Калинов мост" и "Джанго", хора Данилова монастыря, Сергея Старостина, Евгении Смоляниновой, ансамбля "Казачий кругъ" и многих других артистов, поэтов и историков.