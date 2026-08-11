Прохор Шаляпин заявил о готовности стать донором биоматериала вместо Павла Дурова

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Шоумен Прохор Шаляпин в разговоре с News.ru заявил, что готов помочь российской демографии вместо основателя Telegram Павла Дурова (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и стать донором биоматериала для рождения наследников.

Отвечая на соответствующий вопрос, артист отметил, что сделает это "с удовольствием", если его позовут.

"Хотя я считал, что уже не в том возрасте, чтобы сдавать биоматериал. Мужчина может делать это лет до 35, дальше якобы идет снижение качества", – отметил исполнитель.

По его словам, при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) возрастная планка выше – процедуру можно пройти в 70 лет, а в доноры раньше принимали до 35 лет. Тем не менее Шаляпин не против и добавил, что к нему могут обращаться.

В 2024 году Дуров говорил, что у него больше 100 биологических детей в 12 разных странах. Они появились благодаря донорству спермы. Одно из учреждений также предлагало женщинам младше 37 лет бесплатно пройти ЭКО с использованием спермы основателя Telegram. Утверждалось, что Дуров компенсирует медицинскому центру все расходы, которые связаны с процедурой.

После того как Росфинмониторинг внес основателя мессенджера в перечень террористов и экстремистов, с сайта клиники пропала данная акция. Однако адвокат Александр Добровинский указывал, что биоматериал не станет "экстремистским".

