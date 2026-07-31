Столичная клиника убрала страницу ЭКО с биоматериалом Дурова

Фото: legion-media.com (Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

С сайта столичной клиники пропала акция с программой бесплатного ЭКО с донорской спермой основателя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). С 31 июля ссылка, по которой была доступна информация об условиях участия, стала перенаправлять пользователей на главную страницу сайта.

Кроме того, пропала отдельная новость о доступности биоматериала Дурова. Упоминания программы больше нет и в перечне услуг, и на карте сайта, хотя его все еще можно увидеть на старых версиях страниц из поисковых систем. В то же время на главной странице медицинского учреждения остается баннер с рекламой данной акции, но он также неактивен и ведет на главную страницу.



Ранее учреждение предлагало женщинам младше 37 лет бесплатно пройти ЭКО с использованием спермы основателя Telegram. На странице утверждалось, что предприниматель компенсирует медицинскому центру все расходы, связанные с процедурой, но число мест было ограничено.

Ранее адвокат рассказывал, что биоматериал Дурова не станет "экстремистским" из-за включения предпринимателя в реестр террористов. Тем не менее специалист советовал с осторожностью относиться к денежным переводам в адрес Дурова.

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram в перечень террористов и экстремистов 30 июля. Сам Дуров до этого стал фигурантом дела о содействии терроризму, а позже ему предъявили обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

