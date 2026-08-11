На Урале задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу и угрожал прохожему

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, который, будучи пьяным, устроил стрельбу рядом с жилыми домами и угрожал пистолетом случайному прохожему. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как агрессивный мужчина направляет оружие на прохожего.

"Мужчина угрожал пистолетом случайным прохожим и стрелял в воздух, а также пытался проникнуть в местную гостиницу", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину.

До этого сообщалось, что правоохранители начали проверку после сообщения о стрельбе по окнам дома в Ульяновске. О произошедшем рассказала жительница квартиры на 16-м этаже дома – ей в квартире разбили стекло. Она показала отверстие в стеклопакете и сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки.