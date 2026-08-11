Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:53

Происшествия

На Урале задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу и угрожал прохожему

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, который, будучи пьяным, устроил стрельбу рядом с жилыми домами и угрожал пистолетом случайному прохожему. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как агрессивный мужчина направляет оружие на прохожего.

"Мужчина угрожал пистолетом случайным прохожим и стрелял в воздух, а также пытался проникнуть в местную гостиницу", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину.

До этого сообщалось, что правоохранители начали проверку после сообщения о стрельбе по окнам дома в Ульяновске. О произошедшем рассказала жительница квартиры на 16-м этаже дома – ей в квартире разбили стекло. Она показала отверстие в стеклопакете и сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика