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Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По информации ведомства, инцидент произошел в Дербенте. В больницу поступили двое местных жителей с ранениями. Правоохранители выяснили, что незадолго до этого один из пострадавших сделал замечание водителю на улице, который, по его мнению, допустил нарушение. Тогда разобраться не удалось, и мужчины договорились встретиться позже.

На встречу стороны пришли со знакомыми. В ходе конфликта водитель начал стрелять в оппонентов из травматического пистолета и ранил их. В итоге полицейские задержали его, а оружие изъяли.

Позже стрелявший пояснил, что применил пистолет, испугавшись за свою жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в махачкалинском поселке Тарки. Причиной стала перепалка, которая произошла между несколькими людьми на территории бывшей школы.

