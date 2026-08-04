Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 17:24

Происшествия

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Дагестане

Фото: 123RF.com/serezniy

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По информации ведомства, инцидент произошел в Дербенте. В больницу поступили двое местных жителей с ранениями. Правоохранители выяснили, что незадолго до этого один из пострадавших сделал замечание водителю на улице, который, по его мнению, допустил нарушение. Тогда разобраться не удалось, и мужчины договорились встретиться позже.

На встречу стороны пришли со знакомыми. В ходе конфликта водитель начал стрелять в оппонентов из травматического пистолета и ранил их. В итоге полицейские задержали его, а оружие изъяли.

Позже стрелявший пояснил, что применил пистолет, испугавшись за свою жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в махачкалинском поселке Тарки. Причиной стала перепалка, которая произошла между несколькими людьми на территории бывшей школы.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика