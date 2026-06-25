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25 июня, 17:17

Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Махачкале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в махачкалинском поселке Тарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

По данным ведомства, причиной стрельбы стал конфликт, который произошел между несколькими людьми на территории бывшей школы. Один из участников ссоры выстрелил в 21-летнего оппонента из травматического пистолета и ранил его.

Через какое-то время конфликт продолжился, и ранения получил еще один мужчина, который скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Одного подозреваемого задержали, а второй был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Ранее в Оренбуржье один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения в результате стрельбы при задержании преступника. Они прибыли на место для задержания злоумышленника, который находился в федеральном розыске, но тот открыл стрельбу и скрылся.

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