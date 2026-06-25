25 июня, 17:17Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Махачкале
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в махачкалинском поселке Тарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.
По данным ведомства, причиной стрельбы стал конфликт, который произошел между несколькими людьми на территории бывшей школы. Один из участников ссоры выстрелил в 21-летнего оппонента из травматического пистолета и ранил его.
Через какое-то время конфликт продолжился, и ранения получил еще один мужчина, который скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело. Одного подозреваемого задержали, а второй был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Ранее в Оренбуржье один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения в результате стрельбы при задержании преступника. Они прибыли на место для задержания злоумышленника, который находился в федеральном розыске, но тот открыл стрельбу и скрылся.