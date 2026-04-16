Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В МВД заявили, что сотрудники ОП№ 3 МУ МВД России "Орское" выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Злоумышленник, увидев полицейских, открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

По данным ведомства, еще три правоохранителя получили ранения, в настоящий момент им оказывают медицинскую помощь.

Ранее двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле. СМИ сообщали, что в результате происшествия был ранен один полицейский, а всех нападавших ликвидировали.

