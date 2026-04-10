В Москве школьник обстрелял из пневматического пистолета поезд метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Правоохранителям сообщили, что в двух вагонах одного из поездов, который находился в депо, были найдены разбитые окна. Предположительно, хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии.

Рядом с местом происшествия был задержан семиклассник. Он признался, что вместе со своими сверстниками несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в электропоезд, из-за чего в вагонах оказались повреждены стекла. Школьника доставили в отделение полиции, где в присутствии родителя с ним была проведена профилактическая беседа.

Кроме того, выяснилось, что ранее мальчик уже оказывался в поле зрения правоохранителей, когда проехал снаружи маршрутки от улицы 12-й Парковой до Нижней Первомайской. В тот момент подросток держался за кузов транспортного средства.

В отношении отца школьника составлены два административных протокола о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Мальчик поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району Восточное Измайлово.

Ранее пассажир в столичном метрополитене остался недоволен качеством управления поездом, поэтому подошел к машинисту и направил на него игрушечный пистолет. Инцидент произошел на станции метро "Люблино". При этом, как сообщала столичная прокуратура, 43-летний пассажир угрожал машинисту убийством.

