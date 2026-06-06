Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Указанные авиагавани принимали и выпускали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.

Меры безопасности приняли на фоне атаки БПЛА на Москву, которая началась в пятницу, 5 июня. По последним данным, на подлете к столице ликвидированы 27 беспилотников. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.