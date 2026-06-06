Собянин сообщил о ликвидации уже 27 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков аппаратов, уточнил градоначальник.

Вражеские дроны предпринимают попытки атаковать столицу с пятницы, 5 июня. Согласно последним данным, сбиты 27 БПЛА.

При этом в ночь на 6 июня средства ПВО ликвидировали 376 украинских беспилотников над регионами России.