06 июня, 20:51Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 27 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков аппаратов, уточнил градоначальник.
Вражеские дроны предпринимают попытки атаковать столицу с пятницы, 5 июня. Согласно последним данным, сбиты 27 БПЛА.
При этом в ночь на 6 июня средства ПВО ликвидировали 376 украинских беспилотников над регионами России.