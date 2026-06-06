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06 июня, 19:44

Спорт

FIFA после критики разрешила фанатам проносить бутылку воды на матчи ЧМ-2026

Фото: http://123RF.com/garloon

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) после критики разрешила фанатам проносить одну мягкую пластиковую бутылку с водой на стадионы во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Объем воды не должен превышать 20 унций (590 миллилитров). При этом крышка бутылки должна быть запечатана.

Главный операционный директор FIFA Хеймо Ширги уточнил, что болельщики не смогут пройти на стадион с бутылками из твердого пластика и многоразового пользования.

При этом неизвестно, какие правила будут действовать на матчах в Мексике. По данным Bloomberg со ссылкой на Ширги, в стране нужно решить "определенные юридические проблемы", прежде чем такие правила смогут действовать на матчах.

Ранее FIFA ужесточила правила посещения матчей, запретив проносить на стадионы даже пустые пластиковые бутылки. Такое решение было принято за неделю до старта чемпионата мира по футболу 2026 года, чтобы предотвратить риски травм среди игроков и посетителей стадионов.

Однако болельщики были обеспокоены тем, что во время турнира в ряде принимающих городов ожидается экстремальная жара. FIFA заверила, что совместно с местными властями внедряет меры защиты от зноя – на стадионах разместят парогенераторы, вентиляторы и охлаждающие палатки, оборудуют дополнительные питьевые точки.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так в Канаде и Мексике.

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