23 июля, 14:04Происшествия
Погибшим при взрыве газа в квартире в Егорьевске оказался ее хозяин
Фото: МАХ/"Следком"
Погибшим при взрыве газа в квартире в жилом доме в подмосковном Егорьевске оказался ее хозяин. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.
Как установило следствие, взрыв произошел в квартире на 3-м этаже дома.
"Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие", – указало ведомство.
В настоящее время следователи проводят допросы. Кроме того, они планируют назначить взрывотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.
Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. В результате ЧП оказались разрушены балкон и оконная рама.
Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. В школе № 4 был развернут пункт временного размещения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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