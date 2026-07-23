Погибшим при взрыве газа в квартире в Егорьевске оказался ее хозяин

Фото: МАХ/"Следком"

Погибшим при взрыве газа в квартире в жилом доме в подмосковном Егорьевске оказался ее хозяин. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

Как установило следствие, взрыв произошел в квартире на 3-м этаже дома.

"Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие", – указало ведомство.

В настоящее время следователи проводят допросы. Кроме того, они планируют назначить взрывотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. В результате ЧП оказались разрушены балкон и оконная рама.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. В школе № 4 был развернут пункт временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

