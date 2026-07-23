Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 14:04

Происшествия

Погибшим при взрыве газа в квартире в Егорьевске оказался ее хозяин

Фото: МАХ/"Следком"

Погибшим при взрыве газа в квартире в жилом доме в подмосковном Егорьевске оказался ее хозяин. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

Как установило следствие, взрыв произошел в квартире на 3-м этаже дома.

"Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие", – указало ведомство.

В настоящее время следователи проводят допросы. Кроме того, они планируют назначить взрывотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. В результате ЧП оказались разрушены балкон и оконная рама.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. В школе № 4 был развернут пункт временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в Егорьевске

Читайте также


происшествияпожар

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика