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23 июля, 10:31

Происшествия

Спасатели эвакуировали 28 человек из дома в Подмосковье, где взорвался газ

Фото: телеграм-канал "112"

28 человек, в том числе 7 детей, эвакуировали из жилого дома в подмосковном Егорьевске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Вместе с тем пожарные потушили огонь в квартире, где произошло ЧП. Открытое горение ликвидировали на площади в 60 квадратных метров. Всего на месте работали 27 человек и 9 единиц техники.

Как уточнили представители оперативных служб в беседе с ТАСС, эпицентр взрыва находился на 3-м этаже. Соседние квартиры также получили повреждения.

ЧП в Егорьевске произошло 23 июля. В результате случившегося пострадали 3 человека. Были повреждены оконная рама и балкон квартиры, где прозвучал хлопок.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске

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