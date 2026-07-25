Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Меры приняты в связи с действующими в районе авиагавани ограничениями на использование воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Статус можно узнать при помощи онлайн-табло.

Ранее Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов Москвы до 4,9 километра. Также в этой зоне запрещены транзитные полеты. Меры действуют до 12 августа.

