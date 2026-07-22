Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 12 августа

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минтранса России

Росавиация приняла решение ограничить высоту полетов в районе московского авиаузла до 4,9 километра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также в этой зоне запрещены транзитные полеты. Такое ограничение будет действовать до 02:59 12 августа. Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Вместе с тем в ведомстве указали, что на этом фоне продолжит действовать временный режим, который ограничивает полеты на высоте до 5,2 километра легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов в ряде регионов Центральной России.

СМИ ранее утверждали, что эти изменения инициировало Минобороны РФ. Поводом назвали атаки БПЛА на Московский регион.

Близкий к Минтрансу РФ источник уточнял, что до введения мер высота полета ограничивалась эшелоном 8 250 – 8 550 метров. Пилоты нескольких авиакомпаний добавили, что ранее самолеты заходили в зону подхода с юга и юго-востока столицы на эшелоне 5 486 метров, а с востока и севера – на эшелоне 6 700 метров.